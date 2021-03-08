شركات النفط والسفر تدعم الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين لتواكب صعود السوق الأميركية نهاية التعاملات الجمعة، إذ قفزت أسهم شركات النفط الكبرى مثل رويال داتش شل وبي.بي مع ارتفاع أسعار الخام.

وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% في التعاملات المبكرة، بعد أن انتعشت الأسواق الأمي ركية انتعاشا قويا في أواخر الأسبوع الماضي.

لكن الأسهم انخفضت في التعاملات الآجلة بالأسواق الآسيوية والأمي ركية اليوم، حيث تعرضت سندات الخزانة لضغوط من جديد بعد إقرار مجلس الشيوخ حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار وصعود عقود خام برنت فوق 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وقفز قطاع النفط والغاز الأوروبي 1% وزادت مؤشرات قطاعات السفر والترفيه والبنوك أكثر من 1.3%.

وكان أكبر الرابحين على ستوكس 600 سهم شركة كرنفال المشغلة للرحلات البحرية، وزاد 0.6% بينما نزل سهم مجموعة بيرسون البريطانية للتعليم نحو 5% بعدما أعلنت انخفاض إيرادات 2020 وأرباح التشغيل المعدلة.