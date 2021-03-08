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الأسهم اليابانية تعكس اتجاهها وتغلق منخفضة لهذا السبب

بورصة طوكيو
نزل المؤشر نيكاي القياسي 0.42% ليغلق على 28743.25 نقطة
بورصة طوكيو

الأسهم اليابانية تعكس اتجاهها وتغلق منخفضة لهذا السبب

مع سعي المستثمرين لتعديل مراكزهم قبل نهاية السنة المالية

متابع الغاء المتابعة

طوكيو – رويترز

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عكست الأسهم اليابانية الاتجاه لتغلق منخفضة، اليوم الاثنين، مع سعي المستثمرين لتعديل مراكزهم قبل نهاية السنة المالية، في حين تأثرت المعنويات بالمخاوف إزاء ارتفاع عائدات السندات الأميركية.

ونزل المؤشر نيكاي القياسي 0.42% ليغلق على 28743.25 نقطة، بينما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14% ليسجل 1893.58 نقطة.

وقال كبير الخبراء لدى مونيكس للأوراق المالية تاكاشي هيروكي: "يحاول المستثمرون استغلال موجة الصعود الأخيرة لتعديل مراكزهم قبل نهاية السنة المالية في مارس آذار".

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يذكر أن الأسهم اليابانية قد شهدت بداية قوية للعام 2021، حيث لامس نيكاي مستوى 30 ألفا للمرة الأولى في 30 عاما الشهر الماضي بفضل التفاؤل حيال بدء التطعيم للوقاية من كوفيد-19 والتعافي الاقتصادي.

لكن الضعف حل بالأسهم المحلية في الجلسات القليلة الماضية مع ارتفاع عائدات السندات عالميا نتيجة للمخاوف من تشدد البنوك المركزية السياسة النقدية.

وفي معاملات اليوم، فقد سهم سلسلة متاجر التجزئة فاست ريتيلينج 1.66%. وهبط سهم مجموعة سوفت بنك لإدارة الصناديق 2.36%، وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.38%.

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