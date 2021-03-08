بعد انتعاشة وجيزة.. الذهب يعود لأدنى مستوى بـ 9 أشهر

انتعش الذهب لفترة وجيزة الاثنين، مع تراجع عائدات السندات وإقرار حزمة تحفيز أميركية ضخمة لتزيد من جاذبية المعدن كأداة تحوط في مواجهة التضخم.

وبعد تداولات مرتفعة عادت أسعار الذهب لتخسر ما يصل إلى 1% أثناء التعاملات، متراجعة إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مع صعود الدولار وبقاء عوائد سندات الخزانة الأميركية مرتفعة، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 1683.68 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أقل مستوى له منذ الثامن من يونيو الماضي، قبل ان يتعافى قليلا إلى 1691.40 دولار بحلول الساعة 1350 بتوقيت غرينتش.

ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3% إلى 1692.60 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس، إستراتيجي الأسواق لدى أكسي للخدمات المالية، "من المرجح أن السوق تراجعت أكثر مما ينبغي قليلا الأسبوع الماضي بفعل ارتفاع العوائد التي يبدو أنها استقرت بعض الشيء حاليا".

واستقر العائد علي سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام دون ذروة ما يزيد على عام التي سجلها يوم الجمعة مما يخفض تكلفة الفرصة الضائعة من حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ولقي المعدن النفيس دعما من إقرار مجلس الشيوخ الأميركي حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت. وحوم الدولار قرب ذروة ثلاثة أشهر التي سجلها يوم الجمعة، مما يرفع تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وزادت الفضة 0.9%، إلى 25.40 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.2 %، إلى 2344.07 دولار وتقدم البلاتين 0.2 %، إلى 1132.12 دولار للأوقية.