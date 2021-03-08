سوق السعودية تغلق فوق 9370 نقطة.. أعلى مستوى بـ 6 سنوات

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعاً 0.25% ليكسب 23.29 نقطة، ويقفل عند مستوى 9374.37 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 15.8 مليار ريال.

ومع هذا الأداء يواصل مؤشر السوق السعودية "تاسي" التحليق لأعلى مستوياته في 6 سنوات. وصعد سهم أرامكو 0.28% إلى 35.9 ريال بتداولات إجمالية 371 مليون ريال.

وعلى مستوى السوق ككل، بلغ عدد الأسهم المتداولة بجلسة اليوم أكثر من 580 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 620 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة عناية، وأميانتيت، ومجموعة فتيحي، وأمانة للتأمين، وإم آي اس الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات معدنية، وباعظيم، والعقارية، وتبوك الزراعية، وبي سي آي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و6.21%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومتطورة، وكيمانول، وكيان السعودية، وأنابيب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، ودار الأركان، وأنابيب، والجوف، وكيمانول هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 206.99 نقاط ليقفل عند مستوى 25805.04 نقاط، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 275 ألف سهم تقاسمتها 1154 صفقة.