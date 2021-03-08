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تزايد الطلب يدفع "غولدمان ساكس" إلى إعادة التداول في العملات الرقمية

عملات مشفرة

تزايد الطلب يدفع "غولدمان ساكس" إلى إعادة التداول في العملات الرقمية

تزايد الطلب سيجعل العملات الرقمية أكثر استقرارا

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دبي - العربية.نت

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دفع تزايد الطلب من المؤسسات، بنك الاستثمار غولدمان ساكس إلى السعي إلى إعادة نشاط التداول في العملات الرقمية.

وأظهر مسح أجراه البنك أن 40% من العملاء لديهم تعاملات في العملات الرقمية.

وأشار غولدمان ساكس إلى أن البنوك الأميركية عليها الالتزام بالقيود التنظيمية التي تحظر التداول في العملات الرقمية ذاتها، وأن نشاط البنك سيكون منحصرا في البداية على التداول في العقود المستقبلية.

وأوضح أن ارتفاع الطلب على الاستثمار في العملات الرقمية من المؤسسات من قطاعات مختلفة ومن عملاء بنوك الاستثمار، يجعل التداول في العملات الرقمية أكثر استقرارا وبعيدا عن المضاربات.

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