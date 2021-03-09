صندوق سيادي صيني يمحو 3.2% من خسائر الأسهم

قام الصندوق السيادي الصيني المدعوم من الحكومة بعمليات شراء واسعة في السوق المالية وذلك لدعم أسعار الأسهم المتراجعة.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الصندوق السيادي المسمى CHINA'S NATIONAL TEAM قام بالتدخل في سوق الأسهم صباح اليوم ليضمن استقرار الأسعار خلال اجتماع هام للسياسة الحكومية، ونتج عن ذلك محو خسائر وصلت إلى 3.2% على المؤشر العام.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها الحكومة أو أحد صناديقها بالتدخل في الأسواق وذلك دعما للأسعار.