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صندوق سيادي صيني يمحو 3.2% من خسائر الأسهم

أسهم - الصين - بورصة
أسهم الصين
اقتصاد الصين

صندوق سيادي صيني يمحو 3.2% من خسائر الأسهم

ليست المرة الأولى للحكومة

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دبي - العربية.نت

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قام الصندوق السيادي الصيني المدعوم من الحكومة بعمليات شراء واسعة في السوق المالية وذلك لدعم أسعار الأسهم المتراجعة.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الصندوق السيادي المسمى CHINA'S NATIONAL TEAM قام بالتدخل في سوق الأسهم صباح اليوم ليضمن استقرار الأسعار خلال اجتماع هام للسياسة الحكومية، ونتج عن ذلك محو خسائر وصلت إلى 3.2% على المؤشر العام.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها الحكومة أو أحد صناديقها بالتدخل في الأسواق وذلك دعما للأسعار.

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