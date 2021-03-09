MSCI لعملات الدول الناشئة يسجل أكبر تراجع يومي منذ مارس 2020

وسط ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية ومكاسب الدولار، تقلصت شهية الاستثمار في عملات الدول الناشئة.

وتراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، بعد تراجعه 0.8% يوم أمس وهو أكبر تراجع يومي منذ انتشار جائحة كورونا في مارس الماضي.

من ناحيته، خفض بنك مورغان ستانلي نظرته المستقبلية لعملات وسندات الأسواق الناشئة للمرة الثانية في أسبوعين، متوقعا أن تتراجع العملات بين 4 و5% وأن تعود إلى مستويات أوائل نوفمبر الماضي.

أما بنك جولدمان ساكس فينصح بالاحتفاظ بعملات الدول الناشئة المرتبطة بالسلع مثل الروبل الروسي.