بيتكوين ترتفع 8% لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين

ارتفع سعر عملة البتكوين بنسبة 8% صباح اليوم لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

ووصل سعر العملة إلى 53.8 ألف دولار، وهو المستوى الذي وصلت إليه العملة في 18 فبراير الماضي، لتقترب بذلك من أعلى مستوى وصلت له قرب 58 ألف دولار.

يأتي هذا الارتفاع على وقع الاهتمام المتزايد من المؤسسات المالية العالمية في العملات الرقمية.

وكان بنك غولدمان ساكس قد قرر إعادة التداول على العملات الرقمية بعد الطلب الكبير من عملائه، حيث تجاوزت القيمة السوقية لعملة البتكوين حاجز التريليون دولار.