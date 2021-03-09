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بريق المعدن الأصفر يعود.. والذهب يتعافى من قاع 9 أشهر

الذهب مناسبة
تعزز بريق المعدن بفضل تراجع في عوائد سندات الخزانة الأميركية
سعر الذهب

بريق المعدن الأصفر يعود.. والذهب يتعافى من قاع 9 أشهر

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دبي - العربية.نت

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قفزت أسعار الذهب أكثر من 2% أثناء التعاملات الثلاثاء متعافية من أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 1716.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1515 بتوقيت غرينتش بعد أن كان هوى في جلسة الاثنين إلى 1676.10 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من يونيو بحسب "رويترز".

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.2% إلى 1715.40 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى لها في أكثر من عام الذي سجلته الأسبوع الماضي، بينما هبط مؤشر الدولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى قفزت الفضة 3.4% إلى 25.95 دولار للأوقية وصعد البلاتين 3.3% إلى 1173.35 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم حوالي 1% إلى 2293.11 دولار للأوقية.

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