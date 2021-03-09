سوق السعودية يغلق فوق 9470 نقطة.. وسهم الراجحي يقفز لـ96 ريالا

مع صعود النفط وتواصل إعلان نتائج الشركات، يواصل مؤشر سوق الأسهم السعودية، الصعود فوق مستويات قياسية هي الأعلى منذ 6 سنوات، مدفوعا بنجاح خطط المملكة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد.

وأنهى المؤشر الرئيسي الجلسه محققا مكاسب 99 نقطة ليصعد بنحو 1% إلى مستوى 9473.2 نقطة بتداولات زادت على 16.4 مليار ريال. وتراجع سهم أرامكو 0.28% إلى 35.8 ريال بتداولات إجمالية يومية زادت على 186.5 مليون ريال.

ونجح مؤشر تاسي في رفع مكاسبه إلى 8%، منذ مطلع 2021 ليسجل ثاني أفضل أداء بين أسواق المنطقة خلال العام الحالي، بعد سوق أبوظبي المرتفع بنسبة 11%.

ولم تنعكس التوترات الجيوسياسية على المؤشر السعودي، لكنها عززت من ارتفاع أسعار النفط، ودعمت من صعود مؤشر السوق السعودية.

وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 4.8%، إلى 96 ريالا.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" إن القطاع المصرفي السعودي أبدى تماسكا أمام تحديات الجائحة، موضحاً أن تراجع الأرباح يأتي بنسبة 6% في العام الماضي (في حال استثناء خسائر مخصص الشهرة لبنك ساب).

وأوضح أن تراجع الأرباح في القطاع المصرفي بهذه النسبة يعد مؤشرا قويا جدا على ان القطاع المصرفي يحتفظ بجودة أصول عالية وإمكانية عالية لتحقيق أداء قوي في ظروف صعبة.

وعقد للمقارنة بين ما حصل من انخفاض، لكن قابله ارتفاع في الأصول بحدود 13% مع بروز نجاح استراتيجية خدمة قطاع الأفراد لدى بعض البنوك، والتي قادت النمو بنسبة 2.2% من العائد على الأصول في مقابل 0.7% من العائد بالنسبة للشركات.

وأشار إلى تجربة بنك البلاد بمعدل عوائد على الأصول بنسبة 3.9% لمحفظة الأفراد، مقابل 0.5% لمحفظة تمويل الشركات، بجانب الجربة المميزة لمصرف الراجحي الذي يركز محفظته التمويلية بنسبة 80% على الأفراد، ولذلك نرى الزخم عليه وتمكن من تغطية كامل الاحتياطي النظامي بقيمة 25 مليار ريال ولديه اريحية في زيادة التوزيعات النقدية، وهذه المؤشرات محتسبة لدى المستثمرين.

وتحدث عن قطاع الأسمنت، الذي وصفه بأنه واعد نظرا للتوسع في القطاع السكني، ومشاريع نيوم والقدية ومشاريع الإسكان لصندوق الاستثمارات العامة، وهذه المشاريع تزيد الطلب على الأسمنت ومواد البناء.

وحث المستثمرين على التحول من الشركات المضاربية، إلى الشركات ذات الأداء المتماسك، متوقعا أن يشهد السوق ضغوط تراجع في المرحلة المقبلة، يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 571 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 609 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدق، والعبداللطيف، ومتطورة، وأليانز إس إف، وأميانتيت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وعذيب للاتصالات، والبحر الأحمر، وبحر العرب، والعقارية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 5.83%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، ومتطورة، وأنابيب، ومجموعة فتيحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والراجحي، والإنماء، وأنابيب، والجوف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 397.60 نقطة ليقفل عند مستوى 26202.64 نقطة، وبتداولات بلغت 22مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 199 ألف سهم تقاسمتها 1012 صفقة.

ارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، إلى 69 دولارا للبرميل الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على احتمالات نقص في المعروض ووسط آمال متزايدة بتعافي الطلب.

وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، يوم الخميس الالتزام على نطاق واسع بتخفيضات الإنتاج، وهو ما يغذي موجة صعود.

وانخفض مؤشر أبوظبي 1.8%، مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، 4.8% وهو ما يعادل تقريبا توزيعات الأرباح.

وارتفع المؤشر القطري 0.7% مع صعود سهم شركة صناعات قطر 2.8%.لكن مكاسب المؤشر قيًدتها خسائر في شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة بروة العقارية مع انقضاء توزيعات الأرباح في الشركتين كليهما.

ونزل مؤشر دبي 0.1% متأثرا بانخفاض 1.1% في سهم بنك دبي الإسلامي. وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.1%، مع تراجع غالبية الأسهم المدرجة في المؤشر.