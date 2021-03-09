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الأسهم الأميركية تزيد مكاسبها.. ناسداك يقفز 3.4%

وول ستريت مناسبة
وسيط تداول أسهم في وول ستريت
وول ستريت

الأسهم الأميركية تزيد مكاسبها.. ناسداك يقفز 3.4%

صعود ستاندرد آند بورز 2% وداو جونز 1%

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دبي - العربية.نت

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زادت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية مكاسبها مع تسجيل مؤشر ناسداك قفزة بنسبة 3.4% بينما صعد كل من ستاندرد آند بورز 2% وداو جونز 1%.

وعند فتح الجلسة، صعدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت وتعافى المؤشر ناسداك المجمع بعد موجة مبيعات حادة في الجلسة السابقة.

يأتي صعود ناسداك، بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية واقبال المستثمرين على شراء أسهم التكنولوجيا التي هبطت بشدة مؤخرا.

ويوم أمس، ذكرت هيئة صحية أميركية أنه يمكن لمن تلقى اللقاح بجرعتيه الاختلاط بدون كمامة.

هل تواصل سندات الخزانة الأميركية ارتفاعها؟ نبض السوق الأسواق العالمية هل تواصل سندات الخزانة الأميركية ارتفاعها؟

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 2,593,872 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الاثنين عند الساعة 11,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررا جراء الوباء إذ سجلت 525 ألفا و35 وفاة، تليها البرازيل التي سجلت 265 ألفا و411 وفاة ثم المكسيك حيث بلغ عدد الوفيات 190 ألفا و604 وفيات فالهند حيث توفي 157 ألفا و853 شخصا وبريطانيا التي سجلت 124 ألفا و419 وفاة.

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