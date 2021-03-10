الذهب يهبط مع ارتفاع العائدات الأميركية والدولار

انخفض الذهب، اليوم الأربعاء، بعد أن سجل أكبر قفزة في شهرين في الجلسة السابقة مع ارتفاع عائدات الخزانة الأميركية والدولار، مما أضعف جاذبية المعدن الأصفر.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1712.82 دولار للأوقية (الأونصة) في التعاملات الصباحية، بعدما ارتفع أكثر من 2% يوم الثلاثاء نتيجة هبوط عائدات السندات والدولار من أعلى مستوياتهما في شهور. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلي 1710.70 دولار.

وقال إليا سبيفاك من ديلي فوركس "ثمة عنصر تحرك تصحيحي للسعر بعد الصعود الكبير للذهب في الساعات الأربع والعشرين السابقة وكان الذهب ينخفض بشكل كبير أمام العائدات الآخذة في الارتفاع".

وتعافت عائدات السندات الأميركية اليوم الأربعاء، مما قلص إغراء حيازة الذهب كما انتعش الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.6% إلى 25.75 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2305.16 دولار، بينما تراجع البلاتين 1% إلى 1157.29 دولار.