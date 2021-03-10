.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الذهب يهبط مع ارتفاع العائدات الأميركية والدولار

الذهب
الذهب
الذهب

الذهب يهبط مع ارتفاع العائدات الأميركية والدولار

تراجع 0.2%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انخفض الذهب، اليوم الأربعاء، بعد أن سجل أكبر قفزة في شهرين في الجلسة السابقة مع ارتفاع عائدات الخزانة الأميركية والدولار، مما أضعف جاذبية المعدن الأصفر.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1712.82 دولار للأوقية (الأونصة) في التعاملات الصباحية، بعدما ارتفع أكثر من 2% يوم الثلاثاء نتيجة هبوط عائدات السندات والدولار من أعلى مستوياتهما في شهور. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلي 1710.70 دولار.

وقال إليا سبيفاك من ديلي فوركس "ثمة عنصر تحرك تصحيحي للسعر بعد الصعود الكبير للذهب في الساعات الأربع والعشرين السابقة وكان الذهب ينخفض بشكل كبير أمام العائدات الآخذة في الارتفاع".

وتعافت عائدات السندات الأميركية اليوم الأربعاء، مما قلص إغراء حيازة الذهب كما انتعش الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.6% إلى 25.75 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2305.16 دولار، بينما تراجع البلاتين 1% إلى 1157.29 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة
صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام! صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام!

الأكثر قراءة

"نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر
بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري
تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان
تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف
والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة
فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد