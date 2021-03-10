مع هبوط عوائد السندات.. بيتكوين فوق 55 ألف دولار

ارتفع الدولار الأربعاء، ليعوض جزءا من الخسائر التي تكبدها ليل الثلاثاء مع توقف الاتجاه النزولي لعائدات السندات الأميركية عن ذروة عام.

وتراجعت العملات عالية المخاطر ومن بينها الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعدما سجلا مكاسب كبيرة الثلاثاء. وتراجعت بتكوين بعدما تجاوزت في وقت سابق 55 ألف دولار وذلك لأول مرة منذ 22 فبراير.

ونزل اليورو 0.05% إلى 1.18940 دولار متعافيا من أقل مستوى في 3 أشهر ونصف الشهر البالغ 1.18355 دولار الثلاثاء.

ومقابل الين، وهو من عملات الملاذ الآمن التقليدية، صعد الدولار 0.2% إلى 108.68 ين في أعقاب تراجعه عن ذروة 9 أشهر عند 109.235 ين.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركي المقرر صدورها في وقت لاحق الأربعاء.

وزاد مؤشر الدولار نحو 0.2% إلى 92.147 في آسيا الأربعاء بعد أن نزل نزولا حادا عن أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف الشهر عند 92.506 خلال الليل. وفي أحدث تعاملات، صعد المؤشر 0.1% إلى 92.027 في التعاملات الأوروبية.

وهبط الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7700 دولار أميركي بعد أن قفز 1% أثناء الليل وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.7156 دولار أميركي إثر صعوده 0.8% الثلاثاء.

أما في سوق العملات الرقمية، فقد صعدت بيتكوين إلى 55 ألفا و855 دولارا الأربعاء ثم انخفضت إلى 54 ألفا و729 دولارا. وكانت قد بلغت مستوى قياسيا عند 58 ألفا و354.14 دولار في 21 فبراير.