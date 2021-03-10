مؤشر سوق السعودية يغلق قرب 9600 نقطة.. قفز 42% خلال 12 شهراً

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة الأربعاء، مرتفعاً 1.29% ليكسب 122.25 نقطة ويقفل عند 9595.45 نقطة بتداولات زادت على 14.67 مليار ريال.

ومع هذا الصعود يكون مؤشر "تاسي" مرتفعاً بنسبة 42% خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة النفيعي للاستثمار، علي الزهراني، في مقابلة مع "العربية" إن قطاع البنوك السعودي يقود ارتفاع المؤشر بشكل ملحوظ.

وأوضح أن أداء البنوك يأتي مرتفعا بنسبة 18.4% منذ بداية العام الحالي، في وخلال 52 أسبوعا ماضية (فترة عام) استطاع مؤشر قطاع البنوك التحرك بنسبة 44% مقابل 42% للسوق ككل.

وأضاف أن قطاع البنوك من القطاعات التي تتحرك غالبا في المراحل الأخيرة لارتفاع المؤشر بحكم الوزن الثقيل لقطاع البنوك في المؤشر السعودي العام.

وقدر تأثير قطاع البنوك في المؤشر السعودي، بنسبة أكثر من 36% في المؤشر الرئيسي، وبالتالي سيكون التحرك ثقيل نسبيا، وعادة يظهر أثره في مراحل السوق الأخيرة.

وشرح أن النمو المركب من عام 2009 إلى 2019 في قطاع البنوك السعودي يزيد على 6.7% بدعم من نمو الإقراض العقاري.

وأشار إلى حدث مصرفي مهم في الشهر المقبل، مع اكتمال اندماج الأهلي وسامبا، لتصبح حصة الكيان الجديد السوقية حوالي 30%.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم السعودية نحو 9.46 تريليون ريال، وارتفع 82 سهما، بينما تراجع 108 أسهم من إجمالي 203 أسهم مُدرجة بالسوق الرئيسي.