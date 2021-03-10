.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تداول" ترفض طلب انتقال "التطويرية الغذائية" إلى السوق الرئيسية

التطويرية الغذائية مناسبة
شركة الأعمال التطويرية الغذائية
سوق السعودية

تداول" ترفض طلب انتقال "التطويرية الغذائية" إلى السوق الرئيسية

يُسمح لشركة "التطويرية الغذائية" بإعادة تقديم طلب الانتقال بعد انقضاء فترة 6 أشهر من تاريخ هذا القرار

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قررت السوق المالية السعودية "تداول" بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، رفض طلب شركة الأعمال التطويرية الغذائية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

وقالت "تداول"، في بيان لها اليوم، إنه يُسمح لشركة "التطويرية الغذائية" بإعادة تقديم طلب الانتقال بعد انقضاء فترة 6 أشهر من تاريخ هذا القرار.

وأشارت "تداول"، في مقدمة بيان قرار الرفض الصادر اليوم، إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية، الصادر يوم الخميس الماضي، المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.

أرباح التطويرية الغذائية تتراجع 73.2% في الربع الثالث شركات سوق السعودية أرباح التطويرية الغذائية تتراجع 73.2% في الربع الثالث

وذلك لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، وذلك بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، من بينها شركة "التطويرية الغذائية".

يشار إلى أنه تم إدراج شركة "التطويرية الغذائية" في السوق الموازية "نمو" بتاريخ 26 فبراير 2017، ويبلغ رأس مالها 25 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

طابع طابع "كردي" بمناسبة زيارة البابا يثير حفيظة طهران وأنقرة
هكذا اتفقت تركيا مع هتلر وغدرته أواخر الحرب العالمية هكذا اتفقت تركيا مع هتلر وغدرته أواخر الحرب العالمية

الأكثر قراءة

منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة
"نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر
صورة طفله هزت العالم..والد آلان يكشف تفاصيل لقاء البابا صورة طفله هزت العالم..والد آلان يكشف تفاصيل لقاء البابا
والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة
جديد صادم عن منشأ كورونا.. تحذير في 2018 من مختبر ووهان جديد صادم عن منشأ كورونا.. تحذير في 2018 من مختبر ووهان
بعد تقارب تركيا مع مصر.. هل تسلم أنقرة بعد تقارب تركيا مع مصر.. هل تسلم أنقرة "الإخوان" الفارين؟

قبل أن تذهب

سائقو مركبات "التكتك" ضحايا دائمون للتفجيرات الدامية في مقديشو
سائقو مركبات "التكتك" ضحايا دائمون للتفجيرات الدامية في مقديشو

اكتشف المزيد