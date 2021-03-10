تداول" ترفض طلب انتقال "التطويرية الغذائية" إلى السوق الرئيسية

قررت السوق المالية السعودية "تداول" بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، رفض طلب شركة الأعمال التطويرية الغذائية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

وقالت "تداول"، في بيان لها اليوم، إنه يُسمح لشركة "التطويرية الغذائية" بإعادة تقديم طلب الانتقال بعد انقضاء فترة 6 أشهر من تاريخ هذا القرار.

وأشارت "تداول"، في مقدمة بيان قرار الرفض الصادر اليوم، إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية، الصادر يوم الخميس الماضي، المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.

وذلك لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، وذلك بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، من بينها شركة "التطويرية الغذائية".

يشار إلى أنه تم إدراج شركة "التطويرية الغذائية" في السوق الموازية "نمو" بتاريخ 26 فبراير 2017، ويبلغ رأس مالها 25 مليون ريال.