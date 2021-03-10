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مكاسب للأسهم الأميركية مع أكبر ارتفاع للتضخم في سنة

وول ستريت

مكاسب للأسهم الأميركية مع أكبر ارتفاع للتضخم في سنة

مونتريال لإدارة الأصول: توقعات باستمرار ارتفاع العوائد على السندات الأميركية

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دبي - العربية.نت

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فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات استمرار خفوت أسعار المستهلكين في فبراير، مما خفف بواعث القلق من طفرة في التضخم بينما يكتسب التعافي الاقتصادي زخما.

صعد المؤشر داو جونز الصناعي 74.2 نقطة بما يعادل 0.23% ليصل إلى 31906.96 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 16.5 نقطة أو 0.43% مسجلا 3891.99 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 160.9 نقطة أو 1.23% إلى 13234.733 نقطة عند الفتح.

توقع المدير التنفيذي لبنك مونتريال لإدارة الأصول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فادي خوري، في مقابلة سابقة مع "العربية" استمرار تأثر أسهم قطاع التكنولوجيا سلبا مع احتمالية ارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل.

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية ارتفاع مؤشرأسعار المستهلكين بـ 0.4% في فبراير بعد ارتفاعه بـ 0.3% الشهر السابق.

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على مدار الاثني عشر شهرا الماضية, ارتفع المؤشر بـ 1.7% وهو أكبر صعود منذ فبراير 2020.

من جهتهم، توقع المحللون ارتفاع معدل التضخم إلى اثنين فاصل ثلاثة في المئة نهاية هذا العام.

أما مؤشر الاستهلاك الشخصي الأساسي PCE فقد سجل ارتفاعا بنسبة 1.5%، وهذا المؤشر مهم لأن الاحتياطي الفيدرالي يراقبه في احتساب نسبة التضخم المستهدف عند 2%.

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