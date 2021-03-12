أسهم اليابان تغلق مرتفعة مع إقبال المستثمرين مجددا على التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم اليابانية للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة، إذ انتعشت أسهم التكنولوجيا بينما ظلت معنويات المستثمرين تلقى الدعم من توقعات بأن أسعار الفائدة المنخفضة والإنفاق المالي الكبير سيواصلان دعم النمو الاقتصادي العالمي.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.73% إلى 29717.83 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.36% إلى 1951.06 نقطة. وفي الأسبوع، ربح المؤشران نيكي وتوبكس نحو ثلاثة%.

وانتعشت أسهم التكنولوجيا والطاقة من خسائر تكبدتها في الآونة الأخيرة مقتدية بنظيراتها الأمريكية، لكن هذا تبدد جزئيا جراء عمليات بيع في قطاعي العقارات والخدمات المالية.

وظلت المعنويات بصفة عامة إيجابية بسبب توقعات قوية بأن النمو العالمي سيتسارع مع تطعيم المزيد من الدول مواطنيها من فيروس كورونا المستجد.

وقفزت أسهم شركة التجارة الإلكترونية راكوتين 8.64% بعد تقارير ذكرت أن الشركة ستشكل تحالفا رأسماليا مع جابان بوست هولدينجز التي ارتفعت أسهمها 4.89%.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تقوم بالاستثمار في الشركات الناشئة 3.35% بعد أن قُيمت شركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية كوبانج، التي تملك سوفت بنك فيها حصة 35.1%، عند نحو 109 مليارات دولار في أول جلسة تداول لها أمس الخميس.

وقال مصادر إن جراب هولدينجز لتطبيقات النقل التشاركي ومقرها سنغافورة، والمدعومة أيضا من سوفت بنك، تجري محادثات لطرح أسهمها في البورصة عبر اندماج قد يقيم الشركة عند نحو 40 مليار دولار.

وتصدر سهم أستيلاس فارما قائمة الأسهم الخاسرة على توبكس 30 إذ انخفض 0.68% وتلاه سهم طوكيو مارين هولدينجز الذي تراجع 0.43%.

وتقدم 156 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 67 اليوم.