مشتريات محلية تنقذ بورصة مصر من خسائر أسبوعية عنيفة

قلصت مشتريات المستثمرين المصريين من الخسائر الأسبوعية للبورصة المصرية، مع استمرار موجة بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.18% خاسراً نحو 1.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وذلك بعدما تراجع رأس المال السوقي من مستوى 689.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 688.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63%، فاقداً نحو 72 نقطة، وذلك بعدما تراجع من مستوى 11333 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 11261 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس. فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% مضيفاً نحو 14 نقطة وذلك بعدما صعد من مستوى 2236 نقطة إلى نحو 2250 نقطة.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.9% فاقداً نحو 124 نقطة، وذلك بعدما تراجع من مستوى 13905 نقاط إلى نحو 13781 نقطة. ونزل مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.66% خاسراً نحو 29 نقطة، وذلك بعدما انخفض من مستوى 4369 نقطة إلى نحو 4340 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.23% مضيفاً نحو 27 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 2185 نقطة إلى نحو 2212 نقطة. وأخيراً، صعد مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 0.78%، مضيفاً نحو 25 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 3198 نقطة إلى نحو 3223 نقطة.

على صعيد تعاملات أمس الخميس، فقد أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23%، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.45%، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.35%، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.6%.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.69%، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 0.6%.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 695.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.1 ألف عملية لعدد 191 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 78.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 17.51%، والعرب على 3.68%. واستحوذت المؤسسات والصناديق على 31% من إجمالي تعاملات أمس، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 68.99%.