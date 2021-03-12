.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رغم تراجعه.. الذهب يتجه لأفضل أسبوع في نحو شهرين

الذهب
الذهب
الذهب

رغم تراجعه.. الذهب يتجه لأفضل أسبوع في نحو شهرين

مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية

متابع الغاء المتابعة

رويترز 

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ فرض ارتفاع العوائد الأميركية وقوة الدولار ضغوطا على المعدن الأصفر، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1716.86 دولار للأوقية (الأونصة) في التعاملات الصباحية.

وتراجعت أسعار المعدن لأدنى مستوى في تسعة أشهر يوم الاثنين، لكن انخفاض عوائد الخزانة أوقد شرارة انتعاش وضع الذهب على مسار تحقيق مكسب أسبوعي بواقع واحد %.

وزيرة التخطيط: نمو اقتصاد مصر 2% بالربع الثاني من السنة المالية اقتصاد اقتصاد مصر وزيرة التخطيط: نمو اقتصاد مصر 2% بالربع الثاني من السنة المالية

وقال ستيفن إينس كبير إستراتيجي السوق لدى شركة أكسي للخدمات المالية "إنه عمل العوائد المرتفعة في الأساس وعلى الرغم من أن العوائد لم تواصل الارتفاع، فإن المشكلة هي أنها لم تنخفض، ويشكل هذا مشكلة".

وأضاف "الذهب سيستقر عند نحو 1700 دولار ما لم نبلغ مستوى جديدا بفعل ارتفاع العوائد".

وصعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، بينما انتعش الدولار من أدنى مستوى في أسبوع تقريبا.

ويترقب المستثمرون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع القادم لتحديد اتجاه سياسته النقدية.

ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الخميس على مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار ليدخل حيز التنفيذ وقال إنه سيعكف على تسريع عمليات التحصين من كوفيد-19 والدفع بالبلاد بشكل أكبر للاقتراب من حالتها الطبيعية بحلول الرابع من يوليو تموز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6 % إلى 25.91 دولار للأوقية، لكنها تتجه لأفضل أسبوع منذ أواخر يناير كانون الثاني بارتفاع 2.9 %. ونزل البلاديوم 0.2 % إلى 2339.48 دولار.

وصعد البلاتين 0.4 % إلى 1200.31 دولار ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أربعة أسابيع بمكسب 6.3 %.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته
زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي! زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي!

الأكثر قراءة

صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها
حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان
شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة! شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة!

قبل أن تذهب

ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟
ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟

اكتشف المزيد