بيتكوين تعود لـ 55 ألف دولار .. رأسمالها السوقي يفقد 30 مليار دولار

بعدما ارتفعت عملة بيتكوين، اليوم الجمعة، بـ 3.5% لتصل إلى 57.215 دولار، ووصل رأسمالها السوقية إلى 1.07 تريليون دولار، عاودت العملة للهبوط إلى مستوى 55.7 ألف دولار لتفقد نحو 2.03% من قيمتها.

وفقد رأسمال العملة المشفرة السوقي نحو 30 مليار دولار خلال أقل من 7 ساعات.

وبلغ ارتفاع سعر العملة المشفرة الأشهر عالميا خلال آخر سبعة أيام إلى 16.72%.

وكان بنك غولدمان ساكس قد قرر إعادة التداول على العملات الرقمية بعد الطلب الكبير من عملائه، حيث تجاوزت القيمة السوقية لعملة البتكوين حاجز التريليون دولار.

وتراجعت اليوم عملة ايثريوم بنسبة 3.82% لتصل إلى 1742.44 دولار، فيما ترجعت عملة كادانو بنسبة 7.4% ووصلت إلى 1.0478 دولار.

ارتفاع مرتقب

كشف بنك غولدمان ساكس Goldman Sachs في استطلاع حديث أن 22% من عملائه يتوقعون أن يصل سعر العملة المشفرة بيتكوين إلى 100 ألف دولار على الأقل في الأشهر الـ 12 المقبلة.

كما يتوقع 54% من عملاء البنك أن يتراوح سعر العملة المشفرة بين 40 ألف دولار و100 ألف دولار في نفس الفترة، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

ونُشر استطلاع البنك في 3 مارس، والذي شارك به 280 مشاركًا حول تعرضهم للأصول الرقمية ووجهة نظرهم وتوقعاتهم.

يعتقد 57% من المستطلعة آراؤهم أن الأخبار الإيجابية مثل الاستثمار المؤسسي أدت إلى ارتفاع الأسعار للعملات المشفرة.