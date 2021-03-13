بورصة مصر.. 9 قطاعات صاعدة مقابل 8 في المنطقة الحمراء

تصدر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف، 9 قطاعات رابحة بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وذلك بعدما ارتفع بنسبة 6.3%.

ووفق التقرير الأسبوعي لبورصة مصر، فقد جاء قطاع السياحة والترفيه في المركز الثاني مرتفعاً بنسبة 4.4%. تلاه في المركز الثالث قطاع الطاقة والخدمات المساندة بعدما ارتفع بنسبة 3.4%. وفي المركز الرابع جاء قطاع التجارة والموزعون بعدما صعد بنسبة 3%.

وفي المركز الخامس جاء قطاع خدمات النقل والشحن مرتفعاً بنسبة 1.4%. وحل قطاع مواد البناء بالمركز السادس مرتفعاً بنسبة 0.9%.

جاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في المركز السابع بعدما ارتفع بنسبة 0.6%. وفي المركز الثامن حل قطاع الخدمات التعليمية مرتفعاً بنسبة 0.3%، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز التاسع بعدما صعد بنسبة 0.2%.

كما تصدر قطاع الرعاية الصحية والأدوية 8 قطاعات متراجعة وذلك بعدما انخفض بنسبة 3.4%. وفي المركز الثاني جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ متراجعاً بنسبة 2.5%. تلاه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز الثالث بنسبة 2.1%.

وحل قطاعي البنوك والمنسوجات والسلع المعمرة بالمركزين الرابع والخامس بنسبة تراجع بلغت 1%. وسادساً جاء قطاع العقارات منخفضاً بنسبة 0.9%. وفي المركز السابع حل قطاع الموارد الأساسية منخفضاً بنسبة 0.7%. وأخيراً جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز الثامن بعدما تراجع بنسبة 0.3%.

وسجلت الأسهم المدرجة خسائر أسبوعية بلغت قيمتها 1.3 مليار جنيه بعدما أنهى رأس المال السوقي تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 688.5 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63%، فاقداً نحو 72 نقطة وذلك بعدما تراجع من مستوى 11333 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 11261 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس. فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% مضيفاً نحو 14 نقطة وذلك بعدما صعد من مستوى 2236 نقطة إلى نحو 2250 نقطة.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.9% فاقداً نحو 124 نقطة وذلك بعدما تراجع من مستوى 13905 نقطة إلى نحو 13781 نقطة. ونزل مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.66% خاسراً نحو 29 نقطة وذلك بعدما انخفض من مستوى 4369 نقطة إلى نحو 4340 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.23% مضيفاً نحو 27 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 2185 نقطة إلى نحو 2212 نقطة. وأخيراً، صعد مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 0.78% مضيفاً نحو 25 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 3198 نقطة إلى نحو 3223 نقطة.