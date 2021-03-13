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أفضل أداء للذهب في 7 أسابيع.. 1719 دولارا للأونصة

الذهب
الذهب
الذهب

أفضل أداء للذهب في 7 أسابيع.. 1719 دولارا للأونصة

بعد ضعف في أسواق الأسهم والضغط الناجم عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية

متابع الغاء المتابعة

نيويورك - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب الجمعة، في أفضل أداء أسبوعي في 7 أسابيع، إذ عوض تراجع طفيف للدولار وضعف في أسواق الأسهم الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1724.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1910 بتوقيت غرينتش أمس، وذلك بعد نزوله بما يصل إلى 1.4% في وقت سابق من الجلسة. وهو مرتفع 1.4% على أساس أسبوعي.

وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة على انخفاض 0.2% عند 1719.80 دولار.

صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية بما يصل إلى 1.642%، وهو أعلى مستوى في أكثر من عام. في غضون ذلك، محا مؤشر الدولار المكاسب، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

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ويعتبر بعض المستثمرين الذهب تحوطا ضد زيادة التضخم التي قد تأتي في أعقاب إجراءات التحفيز، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة ينال من بعض الإقبال على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس على مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار ليدخل حيز التنفيذ وقال إنه سيعكف على الدفع بالبلاد بشكل أكبر للاقتراب من حالتها الطبيعية بحلول الرابع من يوليو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9% إلى 25.85 دولار للأوقية، لكنها تتجه لأفضل أداء أسبوعي في أربعة أسابيع. وزاد البلاديوم 0.9% إلى 2366.35 دولار. وصعد البلاتين 0.5% إلى 1200.41 دولار للأوقية وبمكسب أسبوعي 6.3%.

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