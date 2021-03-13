سعر بيتكوين يقفز مجددا ويخترق 60 ألف دولار لأول مرة

عاد سعر العملة المشفرة الأشهر بيتكوين للصعود المحموم مجددا ليخترق مستويات لأول مرة فوق 60 ألف دولار للوحدة الواحدة.

وبلغ سعر بيتكوين في تداولات السبت 60.159 ألف دولار، بعد أن كانت العملة تتجه نحو ارتفاع أسبوعي حاد الجمعة.

يأتي الصعود على الرغم من أن العملة المشفرة كانت تواجه بعض الأنباء السلبية المرتبطة بمنصة تداول رئيسية.

تم التحقيق مع Binance Holdings Ltd أكبر بورصة للأدوات المشفرة من حيث الحجم وفقا لموقع "كوين ماركت".

وتحقق لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة، بانتهاك المنصة لقانون الأوراق المالية من خلال تداول المشتقات في البورصة بحسب "بلومبرغ".

ورغم التحقيق فلم يتم اتهام Binance بأي مخالفات وقد يؤدي التحقيق إلى عدم اتخاذ أي إجراء بحسب مصادر إعلامية.

على صعيد آخر، ارتفعت أسعار الذهب الجمعة، في أفضل أداء أسبوعي في 7 أسابيع، إذ عوض تراجع طفيف للدولار وضعف في أسواق الأسهم الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1724.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1910 بتوقيت غرينتش أمس، وذلك بعد نزوله بما يصل إلى 1.4% في وقت سابق من الجلسة. وهو مرتفع 1.4% على أساس أسبوعي.

وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة على انخفاض 0.2% عند 1719.80 دولار.

صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية بما يصل إلى 1.642%، وهو أعلى مستوى في أكثر من عام. في غضون ذلك، محا مؤشر الدولار المكاسب، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.