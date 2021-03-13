أكبر 8 طروحات تكنولوجية بالتاريخ.. اثنان منها في 2021

جرى طرح منصة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية، كوبانغ Coupang للاكتتاب العام في بورصة نيويورك الخميس، وبلغ تقييمها 60 مليار دولار، بعد أن جمعت4.6 مليار دولار من خلال الاكتتاب العام بسعر 35 دولاراً للسهم - وهو أعلى سعر في وول ستريت حتى الآن في هذا العام وسط سلسلة الاكتتابات المزدحمة.

ويتوقع الخبراء الماليون حدوث طفرة في الاكتتابات العامة في كوريا الجنوبية، مع طرح عام أولي آخر بحجم كبير تقريباً - من قبل ناشر الألعاب كرافتون - أيضاً في عام 2021.

على الجانب الآخر، احتل طرح شركة "علي بابا" في عام 2014، المرتبة الأولى تاريخياً كأكبر طرح لشركة تكنولوجية، بعد أن بلغت قيمة الشركة وقت الطرح 167.6 مليار دولار، فيما احتلت فيسبوك المركز الثاني مع تقييم بلغ 104.2 مليار دولار في عام 2012.

كما جاءت شركة "أوبر" لخدمات النقل في المرتبة الثالثة، مع تقييم بلغ 82.4 مليار دولار قبل عامين، وفقاً لما ذكرته "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومع ظهور قوي لشركات التكنولوجيا الآسيوية خلال العام الجاري، تم طرح شركة كوايشو، الصينية لتطبيقات الفيديو الشهر الماضي مع تقييم بلغ 60.9 مليار دولار، تلتها الشركة الكورية كوبانغ التي طرحت الخميس.

كان لجائحة كوفيد-19 الفضل في صعود صاروخي لشركات التكنولوجيا مع إجبار الأشخاص على البقاء في المنزل خلال فترات الإغلاق، وازدياد الطلب على أمثلة تلك الشركات، حيث تم طرح منصة تأجير العقارات إلكترونياً، آير بي إن بي الأميركية بتقييم 47 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي، فيما جاءت منصة تجارة التجزئة الصينية جي دي دوت كوم في المركز قبل الأخير بتقييم 26 مليار دولار في مايو 2014، تلتها تويتر الأميركية بتقييم 14.2 مليار دولار في عام 2013.

كما كان العام الماضي شاهداً على ما كان أكبر طرح لمنصة تكنولوجية في التاريخ لشركة آنت غروب، قبل إلغاء الجهات التنظيمية في الصين للطرح الذي قدرت قيمته بأكثر من 300 مليار دولار.