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تفاؤلاً بتعزيز السياحة.. أسواق الأسهم الخليجية ترتفع

سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
أسواق الخليج

تفاؤلاً بتعزيز السياحة.. أسواق الأسهم الخليجية ترتفع

أداء متفوق لأسهم دبي بفضل خطط تعزيز السياحة

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دبي - رويترز

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أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج مرتفعة الأحد، في مكاسب قادتها دبي عقب إعلانها خططا لتعزيز القدرة السياحية، في حين تدعمت مصر بقفزة في سهم سوديك.

وتقدم مؤشر دبي الرئيسي 1%، بفضل زيادة 2.3% لسهم بنك دبي الإسلامي و1.7% لسهم إعمار العقارية.

وكانت حكومة دبي قالت السبت، إنها تنوي زيادة السعة السياحية والفندقية 134% على مدار العشرين عاما المقبلة، في إطار خطة لجعل الإمارة أقدر على المنافسة في وقت تستعد فيه دول الخليج لعصر ما بعد البترول.

وجاء في بيان حكومي أن خطة دبي 2040 تتوقع زيادة 400% في السعة الشاطئية، و168 كيلومترا مربعا من الأراضي المخصصة للخدمات اللوجستية وغيرها من الأعمال.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.8%، إذ صعد سهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، 0.14%، وارتفع سهم الدار العقارية 2.2%.

وعرضت الدار، أكبر مطور عقاري في أبوظبي، شراء حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المصرية.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.8%، مع صعود معظم البنوك. وكان سهم مصرف الإنماء الأكثر ارتفاعا بين أقرانه، وقفز 4.2%.

وفي قطر، صعد المؤشر 0.2%، مدعوما بارتفاع سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر 0.6%.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 0.3%، إذ تقدم سهم فوري 6.5%، في حين قفز سهم سوديك 4.6% بعد عرض الدار.

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