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سهم إعمار يستفيد من إعلان خطة التطوير الحضري 2040

إعمار العقارية
إعمار العقارية
إعمار

سهم إعمار يستفيد من إعلان خطة التطوير الحضري 2040

بحسب المخطط سيكون 60% من مساحة دبي محميات طبيعية

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دبي - العربية.نت

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استفاد سهم إعمار العقارية، من إعلان خطة التطوير الحضري حتى العام 2040 الهادفة لأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وارتفع سهم إعمار بنسبة 1.67% إلى 3.65 درهم.

وستتضاعف مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية مرة ونصف، وستزيد أطوال شواطئ دبي 400% خلال العشرين عاما المقبلة.

وبحسب المخطط سيكون 60% من مساحة دبي محميات طبيعية.

افتتحت أسواق المال الإماراتية تعاملاتها مع بداية أول أيام الأسبوع على صعود قوي، مواصلة بذلك نشاطها المسجل في نهاية الأسبوع الماضي وذلك وفقا لما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.

وجاء الصعود الذي سجلته الأسواق مصحوبا باستمرار تدفق السيولة إلى قاعات التداول والتي وصلت قيمتها إلى نحو مليار درهم، فيما بلغت قيمة مكاسب القيمة السوقية لاسهم الشركات المتداولة خلال جلسة اليوم نحو 6.4 مليار درهم.

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وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.845% إلى مستوى 5683 نقطة فيما قفز المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى 2600 نقطة بزيادة نسبتها 1.04% مقارنة مع جلسة الخميس الماضي.

وشملت قائمة الأسهم الرابحة في سوق العاصمة سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع إلى 14.48 درهم وذلك إلى جانب سهم شركة الدار العقارية الذي قفز إلى 3.73 درهم، كما شهد سهم أدنوك للتوزيع نشاطا قويا بالغا 4.30 درهم.

أما في سوق دبي المالي فقد ارتفع سهم إعمار إلى 3.65 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 35 مليون درهم، كما صعد سهم بنك دبي الإسلامي إلى 4.82 درهم في حين بلغ سهم دبي للاستثمار 1.59 درهم.

وأكد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بتغريدة في تويتر السبت، أن هدف مخطط دبي الحضري الجديد هو تخطيط الحياة في دبي خلال 20 عاما قادمة.

وقال إن المخطط الحضري، يهدف إلى توفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالمياً، والاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى القادمة في دبي.

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