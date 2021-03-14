"أسواق عبدالله العثيم" يوزع أرباحا بـ270 مليون ريال للنصف الثاني

قرر مجلس إدارة شركة "أسواق عبدالله العثيم"، توزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة بنسبة 30% من رأس المال (ما يعادل 3 ريالات للسهم)، عن النصف الثاني 2020، بقيمة إجمالية 270 مليون ريال.

وبناءً عليه، فإن إجمالي الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 هو مبلغ 540,000,000 مليون ريال بواقع (6) ريال للسهم الواحد، تمثل 60% من القيمة الأسمية للأسهم.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس بتاريخ 25-03-2021 والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.