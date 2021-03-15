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خطة دبي الحضرية تدفع الأسهم للصعود.. زيادة سعة الفنادق 134%

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أسواق الخليج

خطة دبي الحضرية تدفع الأسهم للصعود.. زيادة سعة الفنادق 134%

أسهم دبي تقود معظم أسواق الخليج للصعود

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دبي - رويترز

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أغلقت بورصتا الأسهم في الإمارات على صعود الاثنين لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة عقب خطط دبي لزيادة الطاقة السياحية، لكن السوق السعودية هبطت بفعل ضغط على أسهم المصارف.

أغلق مؤشر دبي الرئيسي مرتفعا 0.7% مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية القيادي ودبي للاستثمار 2.5% لكل منهما.

وقالت حكومة دبي السبت إنها تنوي زيادة السعة السياحية والفندقية 134% على مدار العشرين عاما المقبلة، في إطار خطة لجعل الإمارة أقدر على المنافسة في وقت تستعد فيه دول الخليج لعصر ما بعد النفط.

وجاء في بيان حكومي أن خطة دبي 2040 تتوقع زيادة 400% في السعة الشاطئية و168 كيلومترا مربعا من الأراضي المخصصة للخدمات اللوجستية وغيرها من لأعمال. وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.4% مدعوما بزيادة 0.8% في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

ونزل مؤشر السعودية الرئيسي 0.2% بفعل هبوط سهم مصرف الراجحي 1.2% وتراجع سهم مجموعة سامبا المالية 1.1%.

قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية إن التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا في منطقة الخليج سيكون بطيئا، مما سيؤثر سلبا على القطاع المصرفي في المنطقة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر المصري القيادي 0.6%، إذ هبط سهم فوري 4.9%.

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