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هيئة إماراتية تلزم الشركات المدرجة بتمثيل للمرأة في مجالس إداراتها

هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية مناسبة
هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية
اقتصاد الإمارات

هيئة إماراتية تلزم الشركات المدرجة بتمثيل للمرأة في مجالس إداراتها

تشغل النساء عضوية مجالس إدارات 28 من 110 شركات مدرجة في الإمارات

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دبي  - رويترز

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قالت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة، إنه يتعين على الشركات المدرجة أن تكون لديها امرأة واحدة على الأقل بين أعضاء مجالس إداراتها.

وأضافت الهيئة في بيان أن هذه الخطوة، وهي تعديل لقرار سابق لمجلس إدارة الهيئة، تأتي "في إطار الحرص على تمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات المدرجة".

تشغل النساء عضوية مجالس إدارات 28 من 110 شركات مدرجة في الإمارات، لكنهن لا يشكلن سوى 3.5% من جميع مناصب مجالس الإدارة، وفقا لأورورا 50، وهي مؤسسة اجتماعية مقرها الإمارات تعمل على زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات.

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