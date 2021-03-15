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مكاسب عائدات سندات الخزانة تُستأنف.. والدولار يحلق

الدولار الأميركي مناسبة
الدولار الأميركي يواصل صعوده
الدولار

مكاسب عائدات سندات الخزانة تُستأنف.. والدولار يحلق

يتوقع محللون أن يتحدث صناع السياسات بلهجة متفائلة حيال الاقتصاد الأميركي

متابع الغاء المتابعة

لندن – رويترز

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ارتفع الدولار للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الاثنين، إذ دفع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية المتعاملين لخفض الرهان على هبوط الدولار إلى أقل مستوى في 4 أشهر.

وجرى تداول العائد على السندات لأجل 10 أعوام عند 1.6320%، اليوم الاثنين، وهو قريب من مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 1.6420%، وهو مستوى تحقق آخر مرة في فبراير شباط.

وقادت الزيادة في عائدات السندات الدولار للصعود في الأسابيع الأخيرة بفضل ارتفاع فروق أسعار الفائدة مقارنة بأسواق السندات الرئيسية الأخرى.

هل تواصل سندات الخزانة الأميركية ارتفاعها؟ نبض السوق الأسواق العالمية هل تواصل سندات الخزانة الأميركية ارتفاعها؟

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتعقب حركة العملة الأميركية أمام 6 من نظرائها الرئيسيين، عند حوالي 91.84 في التعاملات المبكرة في لندن اليوم. وكان قد بلغ الأسبوع الماضي 93.51 وهو أعلى مستوى منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني.

وسيظل ارتفاع عائدات سندات الخزانة مهيمنا على تفكير المستثمرين الأسبوع الحالي قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي يتوقع محللون أن يتحدث خلاله صناع السياسات بلهجة متفائلة حيال الاقتصاد الأميركي.

وزاد الدولار الأميركي 0.2% مقابل العملة اليابانية إلى 109.22 ين ليصعد لأعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2020.

وضعف اليورو 0.2% إلى 1.1925 دولار، بعدما ارتفع الأسبوع الماضي لأول مرة في 3 أسابيع على أثر إظهار أحدث البيانات أن صناديق التحوط قلصت صافي مراكز اليورو.

ونزل الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7732 دولار لتستمر خسائره بعدما فقد يوم الجمعة 0.4%.

إلى ذلك، انخفضت العملة الرقمية بيتكوين 1.4%، بعدما سجلت مستوى قياسيا في مطلع الأسبوع عند 61781.83 دولار.

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