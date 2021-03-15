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بولندا تعتزم شراء 100 طن من الذهب.. ماذا ستفعل بها؟

Sunset panorama of Warsaw, capital of Poland, Europe stock photo
وارسو عاصمة بولندا
الذهب

بولندا تعتزم شراء 100 طن من الذهب.. ماذا ستفعل بها؟

لديها في الوقت الحالي 229 طناً من المعدن النفيس

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دبي - رويترز

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قال محافظ البنك المركزي البولندي في مقابلة صحفية نشرت الاثنين، إن البنك يريد شراء ما لا يقل عن 100 طن من الذهب، قيمتها 5.5 مليار دولار بالأسعار الحالية، بينما يواصل توسيع احتياطياته من المعدن النفيس.

وأضاف آدم جلابينسكي قائلا "في الوقت الحالي لدينا 229 طنا من الذهب، حوالي نصفها تم شراؤها أثناء وجودي في المنصب".

وقال "خلال السنوات القليلة المقبلة نريد شراء ما لا يقل عن 100 طن أخرى من الذهب والاحتفاظ بها في بولندا أيضا".

وعلى مدار السنوات العشر الماضية زادت بنوك مركزية، خصوصا في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وآسيا، مشترياتها من الذهب معتبرة في الغالب أن ذلك وسيلة لتقليل الاعتماد على أصول مثل الدولار الأميركي.

وجرى تداول الذهب يوم عند حوالي 1730 دولارا للأوقية (الأونصة).

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