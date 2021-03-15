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الذهب يرتفع بدعم رهانات التضخم قبل اجتماع الفيدرالي

الذهب
زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4%
سعر الذهب

الذهب يرتفع بدعم رهانات التضخم قبل اجتماع الفيدرالي

ينتظر المستثمرون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي على مدى يومين

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دبي - العربية.نت

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ارتفع الذهب اليوم الاثنين بسبب احتمالات زيادة التضخم بعد الموافقة على مشروع قانون تحفيز أميركي بقيمة 1.9 تريليون دولار، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية ألقت بظلالها على مكاسب المعدن قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1729.12 دولار للأونصة، وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1727.70 دولار.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وقع على مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار ليصبح قانونا الأسبوع الماضي، نقلاً عن رويترز.

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وينظر بعض المستثمرين إلى الذهب على أنه تحوط في مواجهة ارتفاع التضخم الذي يمكن أن يتبع إجراءات التحفيز، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة ينال من جاذبية هذه السلعة التي لا تدر عائدا.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية أعلى مستوياتها فيما يزيد على عام، في حين ارتفع الدولار للجلسة الثانية على التوالي.

وينتظر المستثمرون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي على مدى يومين هذا الأسبوع وما سيتمخض عنه من تصريحات لصانعي السياسات بشأن ارتفاع عوائد السندات في الآونة الأخيرة والمخاوف من زيادة التضخم والتوقعات الاقتصادية.

كما يعقد بنك إنجلترا وبنك اليابان اجتماعات يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% لتصل إلى 26.07 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.1% إلى 2374.17 دولار وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1213.22 دولار.

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