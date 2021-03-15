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رغم الجائحة.. قطاعان بسوق السعودية يحتفظان بتقييمات قوية

سوق السعودية

رغم الجائحة.. قطاعان بسوق السعودية يحتفظان بتقييمات قوية

انكشاف بنوك السعودية على الشركات يتميز بالتنوع الضامن لتقليل المخاطر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد في مقابلة مع "العربية"، أن قطاعات رئيسية في السوق مثل القطاع المصرفي والبتروكيماويات يمثلان أكثر من 50% من السوق ولم تزل متوسطات مكررات الربحية لهم جيدة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف جائحة كورونا.

وقال الحامد إن أهم ما يميز انكشاف بنوك السعودية على قطاع الشركات هو وجود تنوع يشكل عامل حماية ضد المخاطر، موضحا أن نسبة تعثر قروض بنوك السعودية تعد من الأدنى على مستوى إقليمي ودولي، بجانب أداء قوي للبنوك في قطاع خدمات الأفراد.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة الاثنين، متراجعاً بنسبة 0.2% ليفقد 18.87 نقطة ويغلق عند مستوى 9645.74 نقطة بتداولات زادت على 15 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 508 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 556 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

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وكانت أسهم شركات أسواق المزرعة، وعذيب للاتصالات، وصدق، واليمامة للحديد، ومدينة المعرفة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنابيب السعودية، والإنماء طوكيو، وباعظيم، وأمانة للتأمين، ومتطورة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.63% و 2.76%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، ومتطورة، ومدينة المعرفة، وصدق هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات متطورة، والمصافي، والإنماء، وصدق، والجوف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 162.62 نقطة ليقفل عند مستوى 23620.69 نقطة، وبتداولات بلغت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 295 ألف سهم تقاسمتها 1044 صفقة.

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