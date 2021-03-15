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هيئة السوق توافق على طرح صندوق البلاد المتنوع بالريال

هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق توافق على طرح صندوق البلاد المتنوع بالريال

مشيرة لضرورة الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق

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دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، عن الموافقة لـ"شركة البلاد للاستثمار" على طرح وحدات "صندوق البلاد المتنوع بالريال السعودي" طرحاً عاماً.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وتابعت: "لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات".

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وأوضحت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

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