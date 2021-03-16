توبكس يبلغ ذروة 20 عاما مع اقتفاء أثر مكاسب وول ستريت

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، وبلغ المؤشر توبكس أعلى مستوى في 20 عاما مع اقتفاء أسهم التكنولوجيا أثر مكاسب وول ستريت، وسط آمال تعافي اقتصادي قوي في الولايات المتحدة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.65% ليسجل 1981.50 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ مايو أيار 1991، وكان سهم مجموعة سوفت بنك أكبر داعم للمؤشر، يليه سهم سوني الذي صعد 1.62%.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.52% مسجلا 29921.09 نقطة.

وفي هذا السياق، قال هيديوكي إيشاجورا من دايوا سيكيورتيز "المعنويات في السوق قوية، يدعمها التفاؤل حيال استفادة معظم الشركات اليابانية من تعافي الاقتصاد الأميركي".

وتابع "تعززت ثقة المستثمرين بفضل تراجع عائدات السندات الأميركية. المدفوعات النقدية للأفراد في الولايات المتحدة .. إقرار حزمة المساعدات الاقتصادية سبب آخر يدعم السوق".

وأغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي عند مستويين قياسيين، يوم الاثنين، بينما صعد المؤشر ناسداك الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه 1%.

وتقدمت أسهم التكنولوجيا في اليابان أيضا وزاد سهم سوفت بنك 2.41%، وربح سهم طوكيو إلكترون 1.5% وزاد سهم أدفانتست3.37 %.