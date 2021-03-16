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موجة طروحات أولية بـ 10 مليارات دولار مرتقبة في هذه الدولة

الكرملين روسيا اقتصاد
الكرملين
اقتصاد روسيا

موجة طروحات أولية بـ 10 مليارات دولار مرتقبة في هذه الدولة

وسط توقع انتعاش الاقتصاد العالمي هذا العام

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موسكو - رويترز

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قال بنك (يو بي إس) إن شركات روسية تستعد لموجة من الطروحات العامة الأولية في 2021 من المتوقع أن تجمع فيها ما لا يقل عن 10 مليارات دولار، وهو ما سيكون الأعلى في أكثر من 10 سنوات.

وجمعت شركات روسية العام الماضي أقل من ملياري دولار في طروحات عامة أولية مع تضرر معنويات المستثمرين بسبب جائحة كوفيد-19 وخطر عقوبات غربية جديدة محتملة على روسيا في أعقاب تسميم أليكسي نافالني المعارض للكرملين.

ومع توقع انتعاش الاقتصاد العالمي هذا العام وحزمة التحفيز المالية البالغة 1.9 تريليون دولار التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن، إضافة إلى إجراءات تحفيزية حكومية ومن بنوك مركزية حول العالم، من المتوقع أن تشهد أسواق الأسهم تدفقات رأسمالية.

وقال فيدرو تريجابنكو رئيس مجموعة (يو بي إس) في روسيا "نتوقع أن نرى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في طروحات عامة أولية من روسيا هذا العام تشمل تشكيلة واسعة من القطاعات منها تجارة التجزئة والتعدين والقطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات".

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