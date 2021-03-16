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بنك مصر يرفع حصته في سي.آي كابيتال القابضة لـ90% من 24.13%

شركة سي آي كابيتال
شعار شركة سي آي كابيتال
البورصة المصرية

بنك مصر يرفع حصته في سي.آي كابيتال القابضة لـ90% من 24.13%

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قال بنك مصر إنه رفع حصته في سي.آي كابيتال القابضة إلى 90% من 24.13.

كان نائب رئيس بنك مصر عاكف المغربي قال في تصريح سابق إن البنك سيكتفي بزيادة حصته في بنك الاستثمار سي.آي كابيتال إلى 90% فقط.

جاءت تصريحات عاكف المغربي بعد أن عرض مساهمو سي.آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بيع نحو 720.8 مليون سهم في الشركة بسعر 4.70 جنيه للسهم (0.30 دولار) إلى بنك مصر.

يعادل ذلك العرض 72% من إجمالي أسهم سي.آي كابيتال.

لكن بنك مصر رغب في الاستحواذ على 65% فحسب من أسهم سي.آي كابيتال ليرفع حصته إلى 90%، ويعني هذا عدم قبول جميع الأسهم المعروضة اليوم.

وعلى هذا الأساس لن يشتري البنك المملوك للدولة سوى 90.5 سهم من كل 100 سهم معروض.

وكان مكتب بيكر تيللي، المستشار المالي المستقل لشركة سي.آي كابيتال، قدر القيمة العادلة لسهم الشركة بين 5.60 و5.73 جنيه، وقال يوم الأحد إن عرض بنك مصر "لا يُعد مجزيا".

وقالت سي.آي كابيتال الأسبوع الماضي إن مجلس إدارتها يرى بالإجماع "عدم مناسبة" السعر المعروض من بنك مصر.

ووفقا لأحدث تقرير إفصاح عن المساهمين، يملك البنك التجاري الدولي 7.6% في سي.آي كابيتال، ورجل الأعمال إسماعيل بن علي تركي 7.8%، ومؤسسة محمود الجمال الخيرية 5.4%.

ويبلغ رأسمال سي.آي كابيتال مليار جنيه موزعا على مليار سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

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