في هذا التوقيت يبدأ التداول على أسهم "تعليم" ببورصة مصر

تعتزم شركة "تعليم لخدمات الإدارة" طرح أسهمها بالبورصة، أول شهر أبريل المقبل، بعد الانتهاء من الحملات الترويجية للطرح خلال الأيام القليلة المقبلة، والتى تجرى عبر الإنترنت، مراعاة لظروف انتشار فيروس كورونا، حيث ستتم اللقاءات بين مسئولى الشركة والمستثمرين عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.

وقالت مصادر على صلة بالطرح، إنه تم تحديد قيمة سعر الطرح وتتراوح بين 5.48 و6.02 جنيه للسهم، لتتخطى بذلك القيمة السوقية للشركة 4 مليارات جنيه، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قد وافقت على الصفقة يوم الخميس الماضي. وحددت الشركة السعر المستهدف للسهم عند طرحها للاكتتاب العام في البورصة المصرية عند 5.48-6.02 جنيه.

ومن المتوقع طرح نحو 49% من الشركة ما يعادل نحو 358 مليون سهم، ما يجعلها ثاني أكبر شركة لخدمات التعليم في البورصة المصرية، وبذلك يقدر القيمة السوقية للشركة بـ 4.4 مليار جنيه.

يأتي العرض من "سفنكس أوبليسك"، وهي شركة ذات غرض خاص ستنقل أسهمها في بيع ثانوي يشمل المستثمرين المؤسسين في مصر وخارجها، وكذلك مستثمري التجزئة في الداخل. ومن المتوقع أن تكون سي آي كابيتال بين البائعين عن طريق سفنكس.

وسبق وأن استحوذت شركة "سي آي كابيتال"، مع مجموعة من المستثمرين على حصة 60% في "تعليم" عام 2019 من شركة طيبة القابضة لإدارة التعليم، في صفقة بلغت قيمتها 1.2 مليار جنيه.

واشتركت "سي آي كابيتال" وقتها في الصفقة مع صندوق "ستون باين إيس"، وهي شراكة بين "إيس و "ستون باين كابيتال".

ويعد الشريك الرئيسي في شركة آر إم بي في للاستثمار المباشر أحمد بدر الدين، أحد المساهمين في تعليم أيضا، بعد إقامته شراكة مع صديق عفيفي مؤسس "تعليم" في عام 2015. ويشغل بدر الدين كذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة تعليم.

ومن المتوقع أن يكتمل الطرح خلال الربع الثاني من عام 2021، وفقا لظروف السوق والموافقات التنظيمية، كما أشارت الشركة في بيان حديث.

وتتولى "سي آي كابيتال" دور المنسق العالمي الوحيد، ومدير الطرح المشترك مع "رينيسانس كابيتال" و"بنك أبو ظبي الأول". كما عينت "تعليم" مكتب "معتوق بسيوني" و"الحناوي" مستشارا قانونيا محليا، وشركة "نورتون روز فولبرايت" للاستشارات الدولية. بينما عين مديرو الطرح شركة "وايت أند كيس" مستشارا محليا ودوليا.