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زخم الطروحات يدعم سوق السعودية.. المؤشر يغلق فوق 9660 نقطة

سوق السعودية

زخم الطروحات يدعم سوق السعودية.. المؤشر يغلق فوق 9660 نقطة

بتداولات يومية زادت على 16.42 مليار ريال

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دبي - العربية.نت

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أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية، وليد بن غيث، في مقابلة مع "العربية" أن الاكتتابات في سوق الأسهم السعودية، تشهد تغطيات كبيرة، كما جرى في اكتتاب الخريف، ويجري في شركة ذيب لتأجير السيارات.

وأضاف أن موجة الطروحات الأولية، لم تزل تدعم السوق السعودية، مع توافر السيولة، وتزايد مكررات الربحية.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة الثلاثاء مرتفعاً 0.15% ليكسب 14.53 نقطة ويغلق عند مستوى 9660.27 نقطة بتداولات يومية قوية زادت قيمتها على 16.42 مليار ريال.

واعتبر أن الطروحات تحقق ثروة ومنفعة مهمة للمستثمرين، لكنه نبه إلى أن الطروحات المخصصة للأفراد صغيرة القيمة، موضحاً أن صناديق الاستثمار هي أفضل جهة مؤسسة لتحديد السعر العادل، لأي شركة تطرح، وهذه ميزة إضافية للصناديق في حال جرى تسهيل هذا الأمر لهم في المستقبل.

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وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 725 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 600 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وإعمار، وكيان السعودية، والخليجية العامة، ودار الأركان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخليج للتدريب، ومسك، والجزيرة ريت، والجوف، وصدق فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 7.75%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وكيان السعودية، وزين السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومتطورة، وإعمار، وكيان السعودية، ومدينة المعرفة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 90.45 نقطة ليقفل عند مستوى 23711.14 نقطة، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 1174 صفقة.

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