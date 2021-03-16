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سهم ذيب للسيارات بـ 40 ريالاً.. اكتتاب الأفراد في 21 مارس

سوق السعودية

سهم ذيب للسيارات بـ 40 ريالاً.. اكتتاب الأفراد في 21 مارس

تغطية اكتتاب المؤسسات فاقت 6000%

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، والمدير الرئيسي لسجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية، والمجموعة المالية هيرميس مدير سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام لشركة ذيب لتأجير السيارات أنها قد أتمت بنجاح عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة، وأن نسبة التغطية بلغت 6010% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 40 ريالاً للسهم الواحد.

وأضافت أن الجهات المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 12.9 مليون سهم عادي والتي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

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ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص 1.29 مليون سهم عادي والتي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وأكدت شركة السعودي الفرنسي كابيتال أنها أتمت مع الجهات المستلمة وهي البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري كافة الاستعدادات لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد والذي سيكون لمدة يوم واحد فقط وذلك بتاريخ 08/08/1442هـ، (الموافق 21/03/2021).

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