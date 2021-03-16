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منصة EToro تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب بالاندماج مع SPAC

EToro
منصة EToro
شركات

منصة EToro تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب بالاندماج مع SPAC

الصفقة ستقيم الشركة المندمجة عند 10.4 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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تعتزم منصة التداول EToro المنافسة لـRobinhood Markets أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة FinTech Acquisition وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة أو ما يعرف بـSPAC.

وتهدف الشركتان إلى جمع 650 مليون دولار من أجل إتمام الاندماج بينهما.

ويقدر المحللون أن تقيم الصفقة الشركة المندمجة بنحو 10.4 مليار دولار.

وتعد شركة EToro عضوا في هيئة تنظيم الصناعة المالية الأميركية أو ما يعرف بـFINRA حيث من المتوقع أن تباشر أعمالها في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من السنة الحالية.

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