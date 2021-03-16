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بعهد بايدن.. China Mobile تعود إلى وول ستريت

A man walks past the China Mobile logo at the Mobile World Congress in Barcelona. (Reuters)
تشاينا موبايل
وول ستريت

بعهد بايدن.. China Mobile تعود إلى وول ستريت

شطبها ترمب.. وسهمها ارتفع بنحو 20% منذ بداية العام 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تدرس شركة China Mobile إدراج أسهم من الفئة الأولى من بعد شطبها من بورصة New York خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وفي هذا السياق، ارتفع سعر سهم الشركة 1.5% أثناء التعاملات المبكرة في Hong Kong ليسجل ارتفاعات بنحو 20% منذ مطلع العام.

وأضافت المصادر أنه لم يتم تحديد كل من حجم الإدراج ومكانه وجدوله الزمني.

ويهدف إدراج China Mobile لجمع الأموال من أجل تطوير شبكة الجيل الخامس التي تعمل عليها الشركة.

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