مع قرب اكتتاب الأفراد.. كيف ينظر المحللون لـ"ذيب للسيارات"؟

أكد محلل الأسواق المالية، عبدالله الربدي، في مقابلة مع "العربية"، أن قطاع المصارف السعودية سيظل جاذباً في سوق الأسهم، لكن البتروكيماويات سيكون لها نصيب من الجاذبية في السوق، مع ارتفاع أسعار مواد البتروكيماويات في أسواق العالم، لأعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات.

وبشأن سهم، ذيب لتأجير السيارات، الذي أقفل اكتتاب المؤسسات عليه بسعر 40 ريالاً للسهم، بنسبة تغطية 6010%، قال الربدي إن السيولة العالية والتعطش للاكتتابات سيكون عامل مهم في أداء جيد على تداول السهم، بعد الانتهاء من اكتتاب الأفراد المقرر ليوم واحد في 21 مارس 2021، ومن ثم طرحه وفق الإجراءات المعمول بها.

وذكر أن السيولة العالية ستظل مسيطرة على السوق، وتتدعم مع ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي سيكون هذا جيدا للاكتتابات الأولية المرتقبة في السوق السعودية.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 0.6% ليفقد 58.01 نقطة ويقفل عند مستوى 9602.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 470 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 455 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، والجزيرة ريت، والصناعات الكهربائية، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سابتكو، والجوف، واليمامة للحديد، ومدينة المعرفة، ومتطورة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و8.66%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، وبترو رابغ، وإعمار، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، وزين السعودية، والصناعات الكهربائية، وسابتكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 117.54 نقطة ليقفل عند مستوى 23828.68 نقطة، وبتداولات بلغت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 950 صفقة.