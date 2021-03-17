العملات المشفرة تزداد بريقا.. جذبت المليارات منذ بداية العام

يبدو أن بريق العملات المشفرة يزداد يوما بعد يوم، في ظل تنامي الطلب عليها وضخ المستثمرين مليارات الدولارات لاقتنائها.

وأعلنت شركة Coinbase Global وهي أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة، أن تقييمها ارتفع إلى 68 مليار دولار، في آخر جولة تمويل خاص قبل إدراجها المباشر المتوقع هذا العام.

وقد أظهرت المستندات التي قدمتها Coinbase للجهات الرقابية أن أسهمها تم تداولها في السوق الخاصة بمعدل 343 دولاراً في الربع الأول من 2021 حتى منتصف الشهر الحالي.

وتظهر البيانات أن المستثمرين ضخوا منذ بداية العام إلى الآن لشراء العملات المشفرة ما يتجاوز 60% من إجمالي ما قاموا بضخه خلال العام الماضي بأكلمه، وفقا لحسابات العربية.نت على أساس بيانات شركة كوين شيرز.

كما أظهرت بيانات الشركة المتخصصة في إدرة الأصول الرقمية أن تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق ومنتجات العملات المشفرة سجلت بالفعل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4.2 مليار دولار للربع الأول من هذا لعام، مما يعكس اهتماما متناميا من المؤسسات الاستثمارية.

وأشارت البيانات إلى المستوى القياسي السابق للتدفقات إلى العملات المشفرة بلغ 3.9 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي، وهو ما يرفع إجمالي التدفقات للعام 2020 بكامله إلى 6.7 مليار دولار.

وتلقت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، معظم التدفقات حتى الآن هذا العام وبلغت 3.3 مليار دولار في حين جاءت ايثيريوم في المرتبة الثانية بتدفقات بلغت 731 مليون دولار.

وسجلت بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 61 ألفا و781 دولارا يوم السبت، لكنها هبطت منذ ذلك الحين مع تعزيز المستثمرين مكاسبهم ووسط خطط للهند لحظر العملات المشفرة. وسجلت العملة الرقمية اليوم 55.675 ألف دولار.

وأظهر بيانات كوين شيرز أن الأصول المشفرة تحت الإدارة قفزت أيضا إلى الذروة عند 55.8 مليار دولار، ارتفاعا من 47.6 مليار دولار العام الماضي.