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توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني 2% في الربع الأول 2021

المتعافون من كورونا بألمانيا أكثر من المصابين الجدد
اقتصاد ألمانيا عانى من كورونا
فيروس كورونا

توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني 2% في الربع الأول 2021

أكبر تهديد للاقتصاد تطور جائحة فيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

برلين - مارس

نشر في: آخر تحديث:

قال مجلس المستشارين الاقتصاديين للحكومة الألمانية، الأربعاء، إنه يتوقع انكماش أكبر اقتصاد أوروبي بنحو 2% في الربع الأول من العام الجاري بسبب إجراءات الإغلاق الرامية لاحتواء جائحة كوفيد-19.

وقلص المجلس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بأكمله إلى 3.1% مقارنة مع 3.7% كان يتوقعها سابقا. ويتوقع أن يصل الاقتصاد إلى مستواه قبل الأزمة بحلول نهاية السنة 2021-2022 وأن ينمو 4% في العام المقبل.

وقال المجلس في بيان "لا يزال أكبر تهديد... هو تطور جائحة فيروس كورونا، والسؤال عن مدى سرعة تمكن الاقتصاد من العودة لطبيعته مرهون بشكل أساسي بالتقدم على صعيد التطعيم" ليعطي أول توقع رسمي بشأن التأثير في أول 3 أشهر من العام.

ويحذر الاقتصاديون من أن قرار ألمانيا وعدة دول أوروبية أخرى وقف لقاح أسترازينيكا لكوفيد-19 قد يقوض التقدم صوب الوصول إلى مناعة القطيع ويؤجل تخفيف إجراءات الإغلاق الذي يتعلق عليه الكثير من الآمال واللازم لتحقيق تعاف قوي في الربع الثاني من العام.

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