أسهم اليابان تقفز بفضل توقعات المركزي الأميركي للنمو

قفزت الأسهم اليابانية اليوم الخميس، فيما بلغ المؤشر توبكس أعلى مستوى في 30 عاما بدعم من توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لنمو اقتصاد سريع وتعهده بإبقاء الفائدة منخفضة.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.23% ليغلق عند 2008.51 نقطة، متجاوزا مستوى 2000 نقطة للمرة الأولى منذ مايو/أيار 1991.

وقفز المؤشر نيكاي 1.01% إلى 30216.75 نقطة وهو أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

وأغلق المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز الصناعي عند مستويات قياسية مرتفعة أمس الأربعاء بعد أن قال البنك المركزي الأميركي إن اقتصاد البلاد يتجه صوب أقوى نمو في نحو 40 عاما، ما يغذيه تحفيز مالي اتحادي وتوزيع لقاحات لكوفيد-19.

وفي اليابان، تقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق، فيما قفز سهم طوكيو إلكترون ذو الثقل على نيكاي 2.72%، وربح سهم فانوك 1.94% وتقدم سهم أدفانتست 3.32%.

وارتفعت أسهم شركات الطيران، إذ صعدت أسهم إيه.إن.إيه هولدينجز والخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 1.32% و1.46% على الترتيب، في الوقت الذي وافقت فيه اللجنة الاستشارية للحكومة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس كورونا على خطة للسماح بانتهاء حالة الطوارئ في منطقة طوكيو في 21 مارس/آذار كما هو مخطط.

وزاد سهم شيكوكو إلكتريك باور 5.26% بعد أن ذكر تقرير لوسائل إعلام أن محكمة أصدرت حكما يسمح لشركة المرافق باستئناف تشغيل مفاعلها النووي الوحيد.

وصعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 5.15%، وارتفع سهم تويوتا موتور 4.12% ليتصدرا قائمة الرابحين على توبكس 30.

وكان سهم مجموعة سوفت بنك الأسوأ أداء على توبكس 30 إذ نزل 1.73% وتلاه سهم أستيلاس فارما الذي خسر 0.50%.