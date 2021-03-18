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داكس الألماني يرتفع إلى مستوى قياسي بدعم أسهم مصنعي السيارات

أسهم أوروبا تقلص خسائرها بفعل البيانات الصينية
قفزة بالأسهم القيادية بمنطقة اليورو
الأسهم الأوروبية

داكس الألماني يرتفع إلى مستوى قياسي بدعم أسهم مصنعي السيارات

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.3%

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دبي - العربية.نت

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رفعت أسهم مصنعي السيارات المؤشر داكس الألماني إلى مستوى قياسي اليوم الخميس، في حين قفزت الأسهم القيادية بمنطقة اليورو إلى مستويات ما قبل الجائحة بعدما تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة رغم توقع زيادة النمو الاقتصادي.

وجنى مؤشر لأكبر 50 شركة في منطقة اليورو 0.3% في التعاملات المبكرة، متجاوزا لفترة وجيزة ذروة حققها في فبراير شباط من العام الماضي قبل أن تعصف جائحة كوفيد-19 بالأسواق المالية.

وصعد المؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية 0.7% وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2% في حين نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% قبيل إصدار بنك إنجلترا المركزي قرار السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

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وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.3% وجرى تداوله دون أعلى مستوى له على الإطلاق بأقل من 2%.

وفي ظل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي، قادت أسهم القطاعات الشديدة التأثر اقتصاديا، مثل مصنعي السيارات والبنوك وشركات التعدين والسفر والترفيه، المكاسب في أوروبا.

وقفز سهم فولكسفاجن 6.1% معززة وضعها كشركة هي الأعلى قيمة على مؤشر داكس الألماني بعدما تجاوزت ساب للبرمجيات أمس الأربعاء.

وجرى تداول أسهم القطاعات التي تعتبر بديلا عن السندات، مثل المرافق والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية، بانخفاض.

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