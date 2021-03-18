.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

قفزة في العوائد ترفع الدولار بعد ترنحه عقب تصريحات الفدرالي

الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
الدولار

قفزة في العوائد ترفع الدولار بعد ترنحه عقب تصريحات الفدرالي

عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات سجلت أعلى مستوياتها في 13 شهراً

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

عززت عوائد السندات الأميركية الآخذة في الصعود الدولار اليوم الخميس، مما ساعده على الانتعاش من أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن بدد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي تكهنات بزيادة أسعار الفائدة.

سجلت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في 13 شهرا في التعاملات المبكرة في لندن، إذ صعدت متجاوزة 1.70%، للمرة الأولى منذ 24 يناير/كانون الثاني 2020.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بما يصل إلى 0.4%، إلى 91.671، من أدنى مستوى في أسبوعين عند 91.300 الذي بلغه بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء.

انخفاض الليرة التركية قبيل قرار مهم بشأن الفائدة اقتصاد الليرة التركية انخفاض الليرة التركية قبيل قرار مهم بشأن الفائدة

وبدد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي تكهنات عن أن تحسن الآفاق الاقتصادية قد يدفع البنك المركزي للعدول عن تحفيزه.

وتراجع اليورو إلى 1.19505 دولار من ذروة أسبوع عند 1.19900 دولار والتي سجلها بعدما ارتفع 0.6 %، أمس الأربعاء.

ومقابل الين، صعد الدولار 0.3% إلى 109.120 ين. وجرى تداول الجنيه الإسترليني دون تغير عند 1.3963 دولار.

ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي له عند مستواه المتدني المنخفض البالغ 0.1 %، وأن يبقي على برنامج شراء السندات الذي تبلغ قيمته 895 مليار إسترليني دون تغيير.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى ذروة أسبوعين عند 0.7849 دولار أميركي قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه. وفقد نظيره النيوزيلندي الزخم لبعض الوقت بعدما سجلت البلاد انكماشا مفاجئا في الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.7238 دولار أميركي.

وظلت بيتكوين عند المستوى المرتفع البالغ 58213.06 دولار بعد أن ارتفعت عن أدنى مستوى في أسبوع والذي سجلته يوم الثلاثاء البالغ 53221 دولارا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد