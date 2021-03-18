"بيتكوين" تفقد أعصابها وتخسر 3 آلاف دولار في 4 ساعات

يبدو أن زلازل "بيتكوين" لن يهدأ، فبعد عودتها في تعاملات صباح اليوم إلى مستوى يقترب من 59 ألف دولار، لكنها سرعان ما عادت إلى النزيف مجدداً لتخسر أكثر من 3 آلاف دولار في 4 ساعات فقط.

وفق منصة "كوين ماركت كاب"، فقد هوت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية بنسبة 4.9% خاسرة نحو 88.8 مليار دولار، وذلك بعدما نزلت من مستوى 1808.5 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم، إلى نحو 1719.7 مليار دولار في منتصف التعاملات.

بالنسبة لعملة "بيتكوين"، فقد هوت خلال الـ 4 ساعات الماضية بنسبة 5.2% لتخسر نحو 3057 دولارا بعدما تراجعت من مستوى 58878 دولارا في تعاملات صباح اليوم إلى نحو 55821 دولارا في تعاملات منتصف الجلسة. فيما هوت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 1.8% خاسرة نحو 19.2 مليار دولار بعدما نزلت من 1047.9 مليار دولار في تعاملات الصباح إلى نحو 1028.7 مليار دولار في تعاملات منتصف الجلسة.

بالمركز الثاني بقائمة أكبر عملة رقمية، حلت عملة "إيثريوم" التي هوت خلال الساعات الماضية بنسبة 3.5% خاسرة نحو 64 دولارا بعدما تراجعت من 1829 دولارا إلى نحو 1765 دولارا. كما هوت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 2.7% خاسرة نحو 5.7 مليار دولار لتستقر قيمتها الإجمالية عند 104.8 مليار دولار.

وبينما حلت عملة "كاردانو" بالمركز الثالث، لكنها سجلت خسائر خلال الساعات الماضية بلغت نسبتها 2.11% خاسرة نحو 0.03 دولار لتستقر في تعاملات صباح السبت عند مستوى 1.39 دولار. كما هوت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 0.7% خاسرة نحو 0.3 مليار دولار لتسجل قيمتها الإجمالية مستوى 44.8 مليار دولار.

وجاءت عملة "بينانس كوين" بالمركز الرابع رغم تراجعها خلال الساعات الماضية بنسبة 4% خاسرة نحو 11 دولار ليستقر سعرها في الوقت الحالي عند مستوى 264 دولارا. فيما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 3.7% خاسرة نحو 1.6 مليار دولار لتستقر قيمتها الإجمالية عند مستوى 40.8 مليار دولار.

وبالمركز الخامس، جاءت عملة "تيزر" التي تعد خامس أكبر عملة رقمية، فقد استقر سعرها عند مستوى 1 دولار. كما استقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 38.9 مليار دولار.