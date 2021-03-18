مستثمر عالمي: الأسواق قد تشهد تصحيحا جوهريا إذا انهارت بيتكوين!

قال المستثمر العالمي المعروف Mark Mobius إنه في حال انهيار سعر العملة المشفرة "بيتكوين"، فقد تشهد الأسواق المالية تصحيحاً جوهرياً.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة Mobius Capital Partners في مقابلة مع CNBC، أن موجة ارتفاعات الـBitcoin قد تكون شكلت عامل دفع للمكاسب الأخيرة لأسعار الأصول مثل الأسهم.

إذ يتجه المستثمرون الذين حققوا مكاسب كبيرة من الـBitcoin للاستثمار في أصول أخرى والمضاربة عليها.

وفي هذا السياق، قال موبيوس إنه لا يتمنى أن ينهار سعر البيتكوين كي لا تشهد الأسواق انكماشاً كبيراً.

إلى ذلك، كانت شركة Coinbase Global، وهي أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة، قد أعلنت أن تقييمها ارتفع إلى 68 مليار دولار، في آخر جولة تمويل خاص قبل إدراجها المباشر المتوقع هذا العام.

وكانت Coinbase، ومقرها فرانسيسكو، قد تقدمت في ديسمبر الماضي بطلب إدراج مباشر في بورصة نيويورك ما يعني أنها لن تطرح أسهماً للاكتتاب العام قبل الإدراج.

ويُنظر إلى الموافقة على الإدراج، إن تمّت، على أنها اعتراف ضمني من الجهات الرقابية بقانونية تداول العملات المشفرة لا سيما البيتكوين.